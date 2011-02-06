Симоненко хочет уволить Тигипко

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко убежден, что для того, чтобы Пенсионная реформа, против которой выступают коммунисты, не была воплощена в жизнь, нужно отправить в отставку главного идеолога этой реформы - вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея Тигипко. Об этом лидер КПУ заявил в интервью «5 каналу».

В частности, Симоненко отметил: «По моему мнению, сегодня, надо в отставку отправить Тигипко. Потому что когда решение будет принято крупным капиталом в Верховной Раде, то не имеет смысла тогда его увольнять».

«Его поддержал мощный капитал, представителем чьих интересов он является. Сегодня его надо освободить от занимаемой им должности, так как он действует против интересов народа Украины», - подытожил Симоненко.

Напомним, ранее парламентский комитет по вопросам социальной политики и труда, возглавляемый регионалом Василием Харой, принял решение обратиться к Верховной Раде Украины с предложением отклонить законопроект «О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы (N7455 от 13.12.10 г.)».