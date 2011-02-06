Симоненко считает правильным исключение Грача из Компартии

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко считает решение об исключении Леонида Грача из рядов партии правильным. Об этом лидер Компартии заявил в эфире «5 канала».

В частности, Симоненко отметил: «То, что Грача исключили из партии - это однозначно правильно. То, что контрольная комиссия Центрального комитета Компартии на пленуме контрольной комиссии рассмотрела этот вопрос, и единогласно проголосовала за то, чтобы не рассматривать апелляцию Грача. Он сегодня не является членом партии - это прошлое».

«Грач не хотел выполнять решения пленума и лил грязь на партию. Он во многих случаях, благодаря натуре его характера и амбициям, он пытался поставить себя над партией», - подытожил политик.

Напомним, президиум центрального комитета Компартии 16 декабря 2010 года постановил исключить депутата Верховной Рады Украины Леонида Грача, который руководил крымским республиканским комитетом с сентября 1993 года, из партии и фракции КПУ в парламенте, а также принял решение о роспуске рескома.