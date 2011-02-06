В Египте ожидаются переговоры властей с оппозицией

В Египте лидеры оппозиционного исламистского движения «Братья-мусульмане» сегодня начнут диалог с властями, чтобы покончить с начавшимся в стране политическим кризисом. По информации представителя движения, деятельность которого в Египте официально запрещена, переговоры будут проходить с вице-президентом Омаром Сулейманом. Ранее сообщалось, что эти переговоры уже начались.

В субботу демонстранты вновь собрались на площади Тахрир в центре Каира, их акция, однако, была менее многолюдной, чем в предыдущие дни, сообщает Радио свобода.

В тот же день стало известно о перестановках в правящей Национально-демократической партии, один из постов в которой покинул сын Мубарака - Гамаль.

Сам президент, по уточненным данным, сохранил партийную должность.