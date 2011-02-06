Данилишин рассказал о своей политической деятельности

Экс-министр экономики Богдан Данилишин считает, что говорить «Данилишин не занимался политикой» - минимум некорректно.

«Занимался я или не занимался политической деятельностью? Согласно закону о Кабинете Министров Украины, который действовал, когда мы работали в правительстве, в том числе я как министр экономики, согласно статье 6, раздел 2 «состав Кабинета Министров Украины», пункт 3 «должности членов Кабинета Министров Украины относятся к политическим должностям, на которые не распространяется трудовое законодательство», - сказал Данилишин, сообщает Радио Cвобода.

«Кроме того, есть очень много определений, касающихся политической деятельности. Даже деятельность в пределах соответствующей научной среды, отношения науки и политики являются соответствующим видом политической деятельности. Я такой деятельностью занимался, начиная со второй половины 90-х годов», - сказал экс-министр.

«Поэтому, если кто не считает, что я занимался политической деятельностью, это его личная позиция. Но она не соответствует трактовке, исходящей из тех определений и тех постулатов, которые сейчас принимаются в международной среде», - подчеркнул Данилишин.

Напомним, ранее Президент Виктор Янукович заявил, что рано или поздно Богдану Данилишину придется отвечать за преступные действия.