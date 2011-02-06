Мирошниченко не заметил притеснений свободы слова в Украине

Народный депутат, представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко не видит притеснений свободы слова в Украине. Об этом он заявил в эфире Радио свобода.

«...Говорят, что и Президент несет ответственность за притеснения свободы слова. Извините, несет ответственность. Но то, что касается притеснений, то я не могу согласиться, что они существуют», - заявил Мирошниченко.

Кроме того, касаясь процесса изменений в Конституцию, представитель Президента сказал, что «не может быть другой формы, как внесение изменений в Конституцию». «Ведь принятие новой не предусмотрено и невозможно, и не ставится такая задача. То есть, она будет новой по смыслу, но что касается формально-юридического механизма, то это будет так, как предусмотрено в 13 разделе», - сказал народный депутат.

«Когда речь идет о здоровых, обоснованных, необходимых изменениях в Конституцию, то находится большое количество, возможно, и больше 310 голосов, чтобы проголосовали. Они понимали, я имею ввиду представителей оппозиции, что это является обоснованным, что необходимость унификации сроков полномочий как Президента, так и Верховной Рады, и органов местного самоуправления является таковой, которая уже действовала. И только в связи с решением КСУ нам досталась ситуации коллизии правовой, когда Верховная Рада избрана на 5 лет и получила необходимые полномочия на 5 лет, а норма Конституции, которая действует сейчас, предусматривает 4. Нам надо было разрешить этот вопрос в правовой плоскости, поэтому, собственно, и обнаружилось. И, возможно (я еще раз подчеркиваю), что было бы значительно больше голосов, если бы не решение фракции БЮТ не голосовать», - сказал Мирошниченко.