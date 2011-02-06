Столкновения в Тунисе: есть жертвы

В столице Туниса в столкновениях с полицией в субботу погибли двое демонстрантов, еще 17 получили ранения. Инцидент произошел после того, как полиция открыла огонь, чтобы разогнать демонстрантов, которые закидывали полицейский участок камнями и бутылками с зажигательной смесью, сообщил представитель МВД страны.

«Более 1000 человек собрались у здания полицейского участка и потребовали увольнения главы городской полиции за то, что он превысил свои должностные полномочия», - сказал источник, сообщает Газета.ru.