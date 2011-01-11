Парад одного суверенитета

11 января 2011, 14:00

Крупнейшие страны Южной Америки решили признать Палестину независимым государством, а Иерусалим – ее столицей.

Правительства стран Южной Америки решили ускорить процесс переговоров о статусе палестинских территорий Израиля весьма необычным образом. Пять из них признали Палестину независимым государством в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме. И согласились на открытие у себя палестинских посольств. Это Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили и Эквадор. Обещают присоединиться в ближайшее время и некоторые их соседи – например, Парагвай, Перу и Уругвай. А если верить внешнеполитическому ведомству Палестины – еще и Гондурас, Гватемала, Сальвадор и даже Испания.

Новая серия признаний имеет существенное фактическое отличие от своего аналога 1988 года, когда Палестину признала половина государств - членов ООН, включая СССР. В тот раз это было скорее признание права палестинского народа на самоопределение – страны «Палестина» с обязательным набором государственных институтов тогда де-факто не существовало. В этот раз это уже признание государства, имеющего признаки такового и добивающегося оформления независимости и прекращения оккупации соседом. Причем именно в тех границах, на которых настаивают руководители этого государства, – что те с радостью подчеркивают.

Это – результат успешных дипломатических действий руководства Палестинской автономии. По словам главы МИДа ПА Риада аль-Малки, в сентябре 2011 года правительство автономии вынесет вопрос независимости Палестины на рассмотрение Совета безопасности ООН. Пока что руководители автономии совершают частые международные визиты. Так, председатель (президент) ПА Махмуд Аббас в прошлом году лично просил президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Сильву признать его страну. А после признания нанес туда повторный «визит вежливости», использовав его как площадку для общения с лидерами других стран региона. Итог – продолжение «парада признаний».

Все это – так называемый «план Б» палестинского руководства. «Планом А» были переговоры о разграничении с руководством Израиля при участии международных посредников. На данный момент они вновь приостановлены – Израиль отказывается продолжить строительство поселений на территории Палестинской автономии, а также в Восточном Иерусалиме, который большинство идеологов независимой Палестины видит ее столицей. Недавно была разрушена гостиница «Шеппард» в арабской части Иерусалима. На ее территории планируется возвести 20 единиц жилья для состоятельных религиозных евреев. Этот шаг в очень резкой форме осудили представители ЕС в Иерусалиме, а также госсекретарь США Хиллари Клинтон. Согласно их заявлениям, этот снос подрывает весь мирный процесс на Ближнем Востоке.

Заключительной частью арабского «плана Б» должен стать вопрос о легитимации независимости Палестины в ООН осенью этого года. Скорее всего, он не будет иметь прямых результатов – США обладает правом вето в СБ ООН и традиционно использует его для защиты израильских позиций. Однако если к тому времени палестинским дипломатам удастся привлечь на свою сторону максимальное количество стран и обеспечить «параду признания» должный резонанс, Вашингтон окажется в довольно сложном положении. Как бы то ни было, этот аргумент может в конечном итоге помочь в переговорах с Израилем – и тогда «план Б» поможет реализоваться «плану А».

Дело тонкое

Палестина – это земли с арабским населением, отторгнутые Израилем у Иордании и Египта во время Шестидневной войны 1967 года. То есть два разъединенных анклава – Западный берег реки Иордан и сектор Газа. До 1988 года эти территории считались оккупированными, а их граждане, не ставшие беженцами, сохраняли старые египетские и иорданские паспорта. Параллельно с этим существовала Организация освобождения Палестины – полувоенная организация, действующая с территории сопредельных с Израилем стран путем партизанских атак и террора против Израиля и его граждан. После 1988 года ситуация стала еще менее определенной: всенародное восстание палестинцев, так называемая первая интифада, привело к провозглашению независимого палестинского государства де-юре и к созданию Палестинской автономии Израиля де-факто.

Формально Палестину признают 109 государств - членов ООН (включая Украину). Но абсолютное большинство этих признаний было получено именно тогда, в 1988 году, после провозглашения независимости палестинским парламентом в изгнании (базирующимся в Алжире) и соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

С тех пор палестинскому руководству удалось сформировать органы власти, полицию, прописать базовое законодательство – в общем, обзавестись большинством формальных атрибутов державы. Однако Израиль продолжает военную оккупацию этих территорий, ведет на них активное строительство и колонизацию и воспринимает их как фактическую часть своего государства.

В результате целой серии конфликтов между палестинцами и израильскими силами безопасности, а также внутренних конфликтов среди разных партий Палестины, сейчас автономия разделена надвое. Международно признанное руководство автономии во главе с Махмудом Аббасом контролирует лишь Западный берег Иордана, тогда как сектор Газа подконтролен радикальному исламистскому движению Хамас, чье руководство считает палестинскими землями всю территорию современного Израиля.

В таких условиях международное признание не только добавляет руководству Палестины аргументов в переговорах с Израилем, – оно укрепляет его позиции и внутри страны.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований.

{1-}

В Южной Америке есть ряд государств, способных принимать внешнеполитические решения по принципу «лишь бы сделать гадость США и их союзникам». Но Бразилия, Аргентина, Чили – это, определенно, вовсе не те страны. Это влиятельные в регионе государства с быстрорастущими экономиками. Мне кажется, что решения признать Палестину с их стороны вызваны желанием открыть себя для арабского мира, в том числе – для арабских инвесторов. Это жест дружбы. Они признают Палестину именно в том виде, в каком ее хотят видеть сами арабы. Причем, заметим, это общая, согласованная позиция руководителей влиятельных стран целого региона. С другой стороны, это безусловный просчет израильского внешнеполитического ведомства и победа их палестинских коллег. Это признание вряд ли изменит общую ситуацию, но способно стать дополнительным аргументом в переговорах палестинцев и израильтян.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять