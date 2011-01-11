Парад одного суверенитета

Правительства стран Южной Америки решили ускорить процесс переговоров о статусе палестинских территорий Израиля весьма необычным образом. Пять из них признали Палестину независимым государством в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме. И согласились на открытие у себя палестинских посольств. Это Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили и Эквадор. Обещают присоединиться в ближайшее время и некоторые их соседи – например, Парагвай, Перу и Уругвай. А если верить внешнеполитическому ведомству Палестины – еще и Гондурас, Гватемала, Сальвадор и даже Испания.

Новая серия признаний имеет существенное фактическое отличие от своего аналога 1988 года, когда Палестину признала половина государств - членов ООН, включая СССР. В тот раз это было скорее признание права палестинского народа на самоопределение – страны «Палестина» с обязательным набором государственных институтов тогда де-факто не существовало. В этот раз это уже признание государства, имеющего признаки такового и добивающегося оформления независимости и прекращения оккупации соседом. Причем именно в тех границах, на которых настаивают руководители этого государства, – что те с радостью подчеркивают.

Это – результат успешных дипломатических действий руководства Палестинской автономии. По словам главы МИДа ПА Риада аль-Малки, в сентябре 2011 года правительство автономии вынесет вопрос независимости Палестины на рассмотрение Совета безопасности ООН. Пока что руководители автономии совершают частые международные визиты. Так, председатель (президент) ПА Махмуд Аббас в прошлом году лично просил президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Сильву признать его страну. А после признания нанес туда повторный «визит вежливости», использовав его как площадку для общения с лидерами других стран региона. Итог – продолжение «парада признаний».

Все это – так называемый «план Б» палестинского руководства. «Планом А» были переговоры о разграничении с руководством Израиля при участии международных посредников. На данный момент они вновь приостановлены – Израиль отказывается продолжить строительство поселений на территории Палестинской автономии, а также в Восточном Иерусалиме, который большинство идеологов независимой Палестины видит ее столицей. Недавно была разрушена гостиница «Шеппард» в арабской части Иерусалима. На ее территории планируется возвести 20 единиц жилья для состоятельных религиозных евреев. Этот шаг в очень резкой форме осудили представители ЕС в Иерусалиме, а также госсекретарь США Хиллари Клинтон. Согласно их заявлениям, этот снос подрывает весь мирный процесс на Ближнем Востоке.

Заключительной частью арабского «плана Б» должен стать вопрос о легитимации независимости Палестины в ООН осенью этого года. Скорее всего, он не будет иметь прямых результатов – США обладает правом вето в СБ ООН и традиционно использует его для защиты израильских позиций. Однако если к тому времени палестинским дипломатам удастся привлечь на свою сторону максимальное количество стран и обеспечить «параду признания» должный резонанс, Вашингтон окажется в довольно сложном положении. Как бы то ни было, этот аргумент может в конечном итоге помочь в переговорах с Израилем – и тогда «план Б» поможет реализоваться «плану А».

Дело тонкое

Палестина – это земли с арабским населением, отторгнутые Израилем у Иордании и Египта во время Шестидневной войны 1967 года. То есть два разъединенных анклава – Западный берег реки Иордан и сектор Газа. До 1988 года эти территории считались оккупированными, а их граждане, не ставшие беженцами, сохраняли старые египетские и иорданские паспорта. Параллельно с этим существовала Организация освобождения Палестины – полувоенная организация, действующая с территории сопредельных с Израилем стран путем партизанских атак и террора против Израиля и его граждан. После 1988 года ситуация стала еще менее определенной: всенародное восстание палестинцев, так называемая первая интифада, привело к провозглашению независимого палестинского государства де-юре и к созданию Палестинской автономии Израиля де-факто.

Формально Палестину признают 109 государств - членов ООН (включая Украину). Но абсолютное большинство этих признаний было получено именно тогда, в 1988 году, после провозглашения независимости палестинским парламентом в изгнании (базирующимся в Алжире) и соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

С тех пор палестинскому руководству удалось сформировать органы власти, полицию, прописать базовое законодательство – в общем, обзавестись большинством формальных атрибутов державы. Однако Израиль продолжает военную оккупацию этих территорий, ведет на них активное строительство и колонизацию и воспринимает их как фактическую часть своего государства.

В результате целой серии конфликтов между палестинцами и израильскими силами безопасности, а также внутренних конфликтов среди разных партий Палестины, сейчас автономия разделена надвое. Международно признанное руководство автономии во главе с Махмудом Аббасом контролирует лишь Западный берег Иордана, тогда как сектор Газа подконтролен радикальному исламистскому движению Хамас, чье руководство считает палестинскими землями всю территорию современного Израиля.

В таких условиях международное признание не только добавляет руководству Палестины аргументов в переговорах с Израилем, – оно укрепляет его позиции и внутри страны.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований.

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В Южной Америке есть ряд государств, способных принимать внешнеполитические решения по принципу «лишь бы сделать гадость США и их союзникам». Но Бразилия, Аргентина, Чили – это, определенно, вовсе не те страны. Это влиятельные в регионе государства с быстрорастущими экономиками. Мне кажется, что решения признать Палестину с их стороны вызваны желанием открыть себя для арабского мира, в том числе – для арабских инвесторов. Это жест дружбы. Они признают Палестину именно в том виде, в каком ее хотят видеть сами арабы. Причем, заметим, это общая, согласованная позиция руководителей влиятельных стран целого региона. С другой стороны, это безусловный просчет израильского внешнеполитического ведомства и победа их палестинских коллег. Это признание вряд ли изменит общую ситуацию, но способно стать дополнительным аргументом в переговорах палестинцев и израильтян.