Жителям села Троещина дали участки после шести лет борьбы за землю

По поручению премьер-министра Николая Азарова Киевская облгосадминистрация решила земельные вопросы жителей сел Троещина и Погребы, которые почти шесть лет пикетировали государственные дачи в Конча-Заспе, требуя вернуть законные земельные паи.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, премьер, который встретился с бывшими пикетчиками, заявил: «Правительство готово все спорные вопросы решать. Без всяких пикетов», сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Жители села Троещина попросили премьер-министра помочь построить церковь на части земельных паев, которые они получили в частную собственность в Броварском районе. Азаров пообещал помочь со строительством храма. «Это святое дело, конечно, мы будем помогать», - пообещал он.

Жителям села Троещина, которые почти шесть лет пикетировали государственные дачи с требованием решить земельные вопросы, в соответствии с законодательством выданы земельные участки в Броварском районе Киевской области. В частности, в Жердивском поселковом совете 150 граждан получили 105 гектаров земли, в Погребском поселковом совете 123 человека получили 7,5 гектара земли в аренду и 134 человека получили 7,5 гектаров земли в частную собственность.