Власть разработает еще и Инновационный кодекс

Украине необходимо подготовить и принять Инновационный кодекс. Об этом заявил глава Ассоциации ректоров высших технических учебных заведений Украины Михаил Згуровский, пишет «Мост-Харьков».

«В целом уже пришло время для подготовки и одобрения Инновационного кодекса Украины… Этот кодекс, на наш взгляд, должен устранить целый ряд факторов, сдерживающих развитие инновационного бизнеса в стране», - сказал Згуровский.

По его мнению, необходимо также усовершенствовать налоговую систему таким образом, чтобы она стимулировала инновационное развитие экономики.

«Налоговый кодекс оказался неориентированным на инновационное развитие экономики, предусматривает увеличение поступлений в бюджет за счет расширения налоговой базы и повышения уровня налоговой нагрузки… Очень важной составляющей для законодательного поля инновационной деятельности должны стать закон и нормативные акты, в которых будут урегулированы вопросы предоставления налоговых и таможенных льгот технопаркам. Считаем, что такие преференции следует оставить лишь для небольшого количества проектов национального масштаба. Их для страны может быть не больше десяти», - отметил Згуровский.

Напомним, ранее премьер-министр Николай Азаров сообщил, что в этом году Украина надеется привлечь 100 млрд грн инвестиций на реализацию программы инновационно-инвестиционного развития страны.