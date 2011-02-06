Митинг в поддержку жены Януковича - журналистский эксперимент (ВИДЕО)

Акция в поддержку Людмилы Янукович на Банковой, которая прошла несколько дней назад, была организована журналистами телеканала ТВі. Сюжет об эксперименте по организации проплаченных митингов вышел на телеканале в программе «Знак оклику», пишет «Украинская правда».

Акция была проведена под стенами Банковой 27 января этого года. О ней написали очень много изданий не только в Украине, но и в России.

Журналисты рассказали, что во время съемки сюжета, нашли людей, которые за деньги организовывают митингующих – студентов или бабушек.

Далее они подали заявку на проведение акции, приобрели необходимую ткань для транспарантов и баллончик с краской.

«Кукловоды» – люди, которые организовывают нужное количество людей – на этой акции трудоустроили 20-30 бабушек на два часа. Весь митинг обошелся в 2,5 тысячи гривен. По словам организатора, услуги одного человека в среднем стоят 30 гривен в час.

Журналисты попросили во время акций сначала скандировать «Украина – не Иран, Янукович – не тиран».

Однако позднее бабушки должны были выкрикивать слоганы в поддержку Януковича. Бабушки послушно скандировали «Виктор, будь вечным».