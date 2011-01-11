Охота на «Тризуб»

Членов «Тризуба» задерживают по всей территории Украины. Изначально – по подозрению в организации взрыва памятника Сталину в Запорожье, произошедшего в новогоднюю ночь. Однако потом появилось и новое обвинение: девяти лицам, задержанным в Ивано-Франковске, инкриминируют незаконное хранение оружия. По информации ЦОС УМВД в Ивано-Франковской области, во время их задержания были обнаружены и изъяты автомат АКСУ без номера и 124 патрона к нему, 3 пистолета различных марок с патронами, самодельные ножи, 9 радиостанций различных марок, две гранаты без запалов, две пневматические винтовки с оптическими прицелами и помповое ружье, снаряженное патронами. Возбуждено соответствующее уголовное дело.

Напомним, памятник Сталину под Запорожским обкомом Компартии Украины уничтожали дважды. В первый раз – 28 декабря, когда несколько неизвестных отбили памятнику голову. Тогда «Тризуб» фактически взял на себя ответственность за вандализм, выложив на своем сайте видео уничтожения монумента. И мотивировав действия своих активистов тем, что Иосиф Джугашвили был «палачом украинского народа и международным террористом». Коммунисты быстро восстановили памятник. Однако через несколько дней, в новогоднюю ночь, он был взорван при помощи самодельного взрывного устройства. Пострадало также здание обкома. В отличие от предыдущего повреждения памятника, ответственность на себя никто не взял. Поначалу правоохранительные органы возбудили дело по факту умышленного повреждения чужого имущества общественно опасным способом. Однако в течение нескольких дней оно было переквалифицировано: теперь речь идет о статье «терроризм». Помимо членов «Тризуба», по этому делу также были задержаны ряд запорожских активистов ВО «Свобода», ранее проводивших пикеты против установки памятника.

В связи с этим как «свободовцы», так и «трезубовцы» заявляют о политических преследованиях. Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок считает незаконными все участившиеся в последнее время задержания активистов его организации и обещает ответить на них массовыми демонстрациями. Связаться с ивано-франковским представительством «Тризуба» «Главреду» не удалось. По словам помощника руководителя «Тризуба» Зиновия Багрия, большинство из них в данный момент задержаны.

Зиновий Багрий, помощник руководителя ВО «Тризуб» по воспитательной работе:

Задержали наших ребят в Днепродзержинске, Киеве, Тернополе, Ивано-Франковске, Харькове и Кривом Роге, общей численностью около дюжины. Изначально – по подозрению в произошедшем в Запорожье взрыве. Ко мне также приходили. Мы связывались по телефону с родственниками парней – те говорят, что обыскивают не только их, но и их родных. Грубо, выламывая двери при отсутствии хозяев. Думаю, просто хотят уничтожить «Тризуб» как организацию.

Относительно обнаружения в Ивано-Франковсе оружия – не могу ничего рассказать, поскольку до сих пор не знаю, где, что и у кого там якобы нашли. Насколько мне известно, телефоны у ребят изъяли, поэтому узнать у них самих не представляется возможным.

СПРАВКА «ГЛАВРЕДА». Всеукраинское объединение «Тризуб» имени Степана Бандеры – основанная в 1993 году организация орденского типа, созданная на основах традиционного украинского христианства и украинского национализма в линии Степана Бандеры (их собственное определение). Действующий руководитель – Дмитрий Ярош. Вела, в основном, деятельность гуманитарного характера: до первого уничтожения памятника Сталину в противоправных действиях активисты организации замечены не были.