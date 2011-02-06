Коммунисты начнут поднимать людей против пенсионной реформы

Коммунистическая партия Украины до 20 февраля проведет во всех регионах Украины массовые мероприятия, направленные против принятия пенсионной реформы. Об этом в интервью «5 каналу» заявил лидер КПУ Петр Симоненко.

«Мы спланировали до 20 февраля проведение акций на местах относительно пенсионной реформы. Все это должно идти на пользу, чтобы сознание наших граждан как раз и способствовало тому, что они также не будут поддерживать эту реформу», - сказал Симоненко.

Он отметил, что сегодня недопустимо при уменьшении продолжительности жизни повышать пенсионный возраст.

«Практически готовится пенсионная реформа для покойников», - сказал глава КПУ.

Симоненко также считает недопустимым введение накопительной пенсионной системы, поскольку многие люди могут не дожить до пенсии, но при этом 30 лет будут откладывать средства на счет.

Отметим, Симоненко также заявил, что для того, чтобы пенсионная реформа не была воплощена в жизнь, нужно отправить в отставку главного идеолога этой реформы - вице-премьер-министра Сергея Тигипко.