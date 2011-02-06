Ельченко будет создавать новое объединение украинцев в России

6 февраля 2011, 13:07

До конца февраля в России начнет работать координационный совет по подготовке создания Всероссийской общественной организации украинцев. Олб этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко по итогам вчерашней встречи представителей диаспоры в посольстве Украины в Москве, пишет УНИАН.

«Главное решение, которое было принято, – до конца февраля создать координационный совет по созданию Всероссийской организации украинцев в России. Такой совет будет небольшим по количеству – 8-12 украинских активистов. Было бы важно, чтобы в его состав вошли представители каждого из восьми федеральных округов России», - отметил Ельченко.

Он подчеркнул, что этот координационный совет начнет подготовку к съезду, который завершит процесс формирования Всероссийской организации и избрания ее руководства, после чего состоится ее регистрация.

По словам посла, во время встречи украинские активисты пришли к выводу, что новую организацию должны возглавить авторитетные представители украинского общины России.

Ельченко сообщил, что на встрече отмечалась важность создания постоянно действующего секретариата организации, который бы обеспечивал ее текущую деятельность.

Посол отметил, что многие представители диаспоры во время встречи выражали мнение о том, что линия на закрытие Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР) и Объединения украинцев России (ОУР) со стороны российской власти не последнюю очередь является результатом допущенных ошибок нынешним руководством этих организаций.

В то же время, как подчеркнул посол, большинство украинских активистов отметили важность приложить максимальные усилия для сохранения ОУР.

По его убеждению, ситуацию по ликвидации ОУР важно исправить, и посольство будет максимально этому содействовать на уровне МИД РФ и администрации президента РФ.

Как подчеркнул Ельченко, создание Всероссийской украинской организации и усилия с целью сохранения ОУР является взаимодополняющими процессами, конечная цель которых одна – начало функционирования в России влиятельного и эффективного украинского общественного объединения.

«Мы попробуем эту организацию сохранить, но параллельно с этим будет проводиться работа по созданию новой Всероссийской организации украинцев. Возможно, это будет делаться на базе существующей ОУР или на новой базе. Это должно быть решено самими украинцами России», - прибавил он.

«По моему мнению, главный итог этой встречи заключается в полном понимании того, что должно существовать в этой стране единая мощная энергичная и авторитетная организация, о которой будут знать во всех субъектах РФ и за рубежом», - отметил Ельченко.

Напомним, 20 января Министерство юстиции Российской Федерации обратилось в Верховный суд РФ с просьбой ликвидировать Объединение украинцев России.

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