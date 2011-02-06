Симоненко называет КПУ единственной настоящей оппозицией

Коммунистическая партия Украины на данный момент является единственной настоящей оппозицией. Об этом в эфире «5 канала» заявил лидер КПУ Петр Симоненко.

«Мы единственная на сегодня политическая структура в обществе, которая выступает против, как оппозиция, этого политического курса и политической системы», - сказал Симоненко.

При этом он сообщил, что КПУ говоа возглавить любые протестные движения граждан.

«На тех участках, где мы можем возглавить или участвовать и можем помочь нашим людям, все для этого сделаем, это и есть идеология и мотивация участия в так называемых структурах власти», - заявил Симоненко.

Напомним, лидер КПУ также сообщил, что партия до 20 февраля проведет во всех регионах Украины массовые мероприятия, направленные против принятия пенсионной реформы.