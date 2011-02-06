Янукович поблагодарил Пшонку за верность и преданность

Президент Украины Виктор Янукович благодарит Генерального прокурора Виктора Пшонку за верность и преданность делу. Об этом сказано в поздравлении Януковича Пшонке по случаю его дня рождения, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

«За вашими плечами большой опыт многолетнего добросовестного труда, благодаря которому вы получили заслуженное признание как честный и принципиальный руководитель, профессионал высшего сорта», - сказано в поздравлении.

Янукович отметил, что, пройдя яркий путь от следователя к Генеральному прокурору Украины, Пшонка внес «неоценимый вклад в борьбу с организованной преступностью и преодоление коррупции в нашей стране».

«Искренне благодарю вас за верность и преданность делу, которому вы без остатка отдаете все свою силы и знания, обеспечивая защиту конституционных прав и свободы наших соотечественников и равенство всех перед Законом. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, светлых лет счастливой жизни и новых достижений, во имя Украины», - говорится в поздравлении Януковича.