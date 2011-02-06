Саакашвили обещает восстановить целостность Грузии мирным путем

Грузия не будет применять силу для восстановления своей территориальной целостности. О этом заявил президент Грузии Михаила Саакашвили на 47-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, пишет ИТАР-ТАСС.

«Мир - единственное решение, и политический подход - единственное средство его достижения», - сказал Саакашвили.

В то же время он призвал «отказаться от представления о том, что замороженные конфликты можно решить только с помощью применения силы».

Саакашвили также охарактеризовал Грузию как страну с «частично оккупированной территорией».

В этой связи он выступил с традиционными нападками на Россию.

«Российское руководство отказалось от диалога и продолжает размещать тактическое оружие и артиллерию в Абхазии и Южной Осетии», - сказал он.