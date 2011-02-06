КПУ не удастся уволить Тигипко - эксперт

Коммунистической партии Украины едва ли удастся отправить в отставку вице-премьер-министра Сергея Тигипка. Об этом сказал глава Института политических, социологических и маркетинговых исследований Владимир Бондаренко, пишет Gazeta.ua.

«Это невозможно, потому что Тигипко выгоден правящему большинству и правительству. Он принимает на себя весь негатив, связанный с непопулярными реформами. Ни Клюев, ни Колесников не хотят брать это на себя. Он не использовал своевременный момент пойти в отставку после изменения структуры Кабмина, согласившись стать вице-премьером. Теперь ему остается сгорать в пламени непопулизма», - сказал Бондаренко.

Напомним, ранее лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявил, что для того, чтобы Пенсионная реформа не была воплощена в жизнь, нужно отправить в отставку ее главного идеолога Сергея Тигипко.