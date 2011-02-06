Бродский рассказал, какие унижения испытывает Луценко в СИЗО

Глава Госкомпредпринимательства Украины Михаил Бродский вполне допускает, что арестованному экс-министру МВД Украины Юрию Луценко приходится терпеть унижения, находясь в СИЗО. Бродский, сам побывавший в СИЗО во времена Кучмы, рассказал об унижениях попавших туда людей, пишет «Новый регион».

«Человека привозят, надевают ему наручники, снимают с него пояс, шнурки, команда «Беркута» везет его, в киевском варианте, в ИВС, на Подол. Там ты заходишь, маленькая камера, прямо слева – параша, не отделенная ни от чего, нет ни матрасов, ни одеял. До этого, когда приезжаешь в ИВС – это маленький такой нюанс, ты проходишь пропускник, где старшина говорит тебе: снимай штаны, трусы, и наклоняйся вперед, будем смотреть, что у тебя там сзади. Нет ли у тебя «торпеды», – вдруг ты несешь с собой наркотики в камеру, или нож? Это такая процедура унижения. Конечно, когда я представляю Луценко в этой процедуре, министра внутренних дел, – мне его очень жалко», - сказал Бродский.

Кроме того, он рассказал, как должен вести себя судья во время вынесения приговора.

«Судья при вынесении приговора должен смотреть в глаза тому, кому он выносит приговор. И должен брать на себя ответственность, будучи уверен, что поступает по совести. Я уверен, что каждый судья должен смотреть в глаза, понимаете? Это очень важно», - отметил глава Госкомпредпринимательства