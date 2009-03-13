Президент защищает тернопольские выборы

В программе пребывания Ющенко, опуская пресс-конференцию для журналистов, которая так и не состоялась, значились только два события: встреча со студентами Тернопольского национального экономического университета и ознакомление с работой ООО «Сумитомо Электрик Борднетце-Украина». Впрочем, создалось впечатление, что главное, для чего приехал в Тернополь Президент, – защитить выборы. Виктор Ющенко привез с собой солидную «группу поддержки»: его сопровождали министр образования Иван Вакарчук, министр юстиции Николай Онищук и заместитель главы Секретариата Президента Марина Ставнийчук. Если пребывание на Тернопольщине первого прошло практически незамеченным – он не сказал ни слова даже на встрече со студентами, то Онищук и Ставнийчук провели отдельную встречу с журналистами. Опять же, затем, чтобы поговорить о выборах. БЮТ против выборов Напомним, после отмены Верховной Радой досрочных выборов в Тернопольский облсовет силами БЮТ и Партии регионов сторонники проведения выборов назвали это решение неконституционным. А согласованные действия «регионалов» и «бютовцев» назвали обменом: Бюту якобы нужно было отменить выборы, а Партии регионов – голоса «бютовцев» за отставку министра иностранных дел Владимира Огрызко. Казалось бы, отмена выборов в Тернопольский областной совет – не равнозначна увольнению Огрызко – вопросу столичного уровня. Однако в контексте проведения менее чем через год очередных выборов Президента картина вырисовывается совсем иная. Согласно последним социологическим опросам электоральные показатели БЮТ на Тернопольщине за последние месяцы снизились почти в четыре раза. Если бы областные выборы происходили еще в августе прошлого года, «бело-сердечные» набрали бы на них свыше 43% голосов избирателей и после распределения остальных процентов могли бы сформировать большинство в облсовете самостоятельно. Теперь же – БЮТ не самая популярная в области партия, ее опередило ВО «Свобода» и вплотную приблизились УНП и «Единый центр». Такое резкое падение рейтингов в области, где на парламентских выборах-2006 БЮТ показал рекордный по Украине результат, не мог бы положительно повлиять на подготовку Юлии Тимошенко к участию в президентских выборах... Судебная катавасия Сразу после отмены выборов парламентом «Свобода», «Единый центр» и «Пора» подали иск в окружной административный суд Тернопольской области с требованием признать незаконность прекращения работы областной ТИК. В среду это ходатайство было удовлетворено, ТИК возобновила работу и ход выборам снова был дан. В эфире местных телеканалов и на биллбордах сразу же снова появилась политическая реклама. Однако местная организация БЮТ тут обжаловала это решение Тернопольского суда во Львовском апелляционном суде. Вчера «проснулась» и «Наша Украина», которая до сих пор сохраняла нейтралитет (возможно, потому что имела призрачные шансы преодолеть трехпроцентный барьер). По иску депутата облсовета от этой политсилы Анатолия Матковского вчера вечером окружной админсуд Киева своим постановлением запретил Госказначейству осуществлять финансирование досрочных выборов в Тернопольский облсовет. Кроме того, теризбиркому и всем участковым избирательным комиссиям было запрещено предпринимать какие-либо действия, направленные на организацию, подготовку и проведение 15 марта 2009 года досрочных выборов, и использовать средства из госбюджета на их проведение. Наконец, последним этапом судебной войны за выборы в Тернополе стало сегодняшнее заявление Виктора Ющенко о том, что он направил в Конституционный суд представление, в котором просит признать неконституционным постановление ВР об отмене выборов Тернопольского облсовета. Приказ Ющенко: не допустить «мукачевский вариант» В общем, во время сегодняшней речи перед студентами экономического университета Президент неоднократно намекал на безответственность действий Кабмина, отмечал ошибочность экономической политики и сетовал на то, что рост доходов граждан за прошлый год наименьший за последние восемь лет. Однако более эмоционально Ющенко рассказывал студентам и преподавателям своей альма матер о необходимости проведения досрочных выборов в облсовет. «Иметь право выбора – это ваше императивное право, закрепленное в Конституции Украины, – говорил Президент. – В данном случае речь идет о том, будет ли право граждан на выбор реализовано законно, или победит чья-то политическая целесообразность... Тот парад судебного нигилизма, который продолжается на теме политических спекуляций по тернопольским выборам, – это способ отобрать у вас свободу, право выбора». Ющенко связал эпопею вокруг тернопольских выборов с прецедентом многолетней давности: «В дискуссии вокруг проведения выборов на Тернопольщине идет речь фактически о продолжении мукачевского эксперимента 2004 года, когда жулики от власти манипулировали законом и выбором». Именно поэтому глава государства объявил о том, что берет ситуацию с выборами на контроль: «Я призываю общественность области ответственно отнестись к этому вопросу. Ваше поведение на выборах в областной совет - это демонстрация силы демократии и закона или демонстрация того, что вы являетесь свидетелями, жертвами потерь демократических преобразований. Или победитпартийная целесообразность , или победит закон. Я надеюсь, что Министерство юстиции и правоохранительные органы, в частности областные, сделают все, чтобы на Тернопольщине восторжествовала демократия. Это мой вам приказ и это то, о чем я с вас спрошу». По окончании встречи в университете вместо Виктора Ющенко к прессе вышли Марина Ставнийчук и Николай Онищук, которые еще раз подтвердили: досрочным выборам в Тернопольский областной совет – быть, потому что Верховная Рада не имела конституционных полномочий их отменять. Марина Ставнийчук особо отметила, что выборы будут считаться состоявшимися при любом показателе явки избирателей. Самым довольным после сегодняшних событий и заявлений выглядел председатель Тернопольской ОГА Юрий Чижмарь, который к тому же является первым номером избирательного списка «Единого центра». После того как свое выступление завершил Николай Онищук, тернопольский губернатор заявил: он уверен в том, что жители области обязательно придут на избирательные участки. 10}11} Фото автора и пресс-службы Президента