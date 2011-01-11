«Взрывоопасная» Рада

Первый после новогодних праздников пленарный день выдался довольно скучным. Впрочем, особо напрягаться депутатам смысла нет – после четырех рабочих дней они снова отправятся на заслуженный двухнедельный отдых.

Оппозиция пока не устала вызывать в парламент представителей правоохранительных органов и требовать от них отчета по «политическому преследованию представителей оппозиционных партий» - постановление с такой формулировкой зарегистрировал бютовец Андрей Павловский. Он предлагал также, чтобы в парламент пришел лично Виктор Пшонка – как помним, отчитываться по событиям «кровавого четверга» он прислал своего зама Евгения Блаживского. Кроме Пшонки, Павловский предлагал заслушать и информацию Уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой.

В то же время представители большинства в лице Александра Ефремова и Игоря Шарова зарегистрировали альтернативный проект, в котором о «политических преследованиях» нет ни слова, а в Раду приглашают не Генпрокурора, а просто «представителя Генпрокуратуры». Именно это постановление и было принято – за него проголосовала даже оппозиция в обмен на обещание спикера написать письмо в ГПУ и попросить Пшонку все же лично прийти на завтрашнее заседание парламента.

«Зачем вы постоянно пытаетесь вызвать в Раду то Пшонку, то Могилева, вы верите, что от этого может быть какой-то прок?» - поинтересовался «Главред» у одного из бютовцев. «Конечно, не верим. Но что нам остается? Просто сидеть и ничего не делать?..» - ответил нардеп.

Скучнейшее пленарное заседание подходило к концу. Однако после его закрытия началось внезапное «веселье» – неизвестный позвонил в милицию и сообщил, что в Раде заложена бомба. Помещения парламента, а потом и околопарламентскую территорию быстро очистили от журналистов, депутатов и техслужб Рады, вместо них впустили следственно-оперативную группу. Как и следовало ожидать, никакой «мины» в Раде не обнаружилось: оперативники сработали «на ура» и закончили проверку ровно за пять минут до начала вечернего заседания.