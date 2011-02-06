Из-за ВР украинской музыки на радио станет меньше

Из-за отмены квот на музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей в эфире станет меньше отечественной музыки. Об этом журналистам сообщила медиаэксперт Марьяна Закусило, пишет Gazeta.ua.

«Этот законопроект выгоден украинским коммерческим радиосетям, по крайней мере, крупнейшие радиохолдинги Украины в лице Независимой ассоциации телерадиовещателейтребуют от парламента принятия изменений к закону», - отметила Закусило.

«Чтобы понять их мотивы, следует посмотреть на форматы этих радиостанций. «Русское радио», «Хит ФМ», «KissFM», «Радио Рокс» объединены в радиогруппу ТАВР. «Авторадио», «Ретро ФМ», «Радио Алла», «Наше радио» и другие объединены в «Украинском медиахолдинге». Их форматы базируются или на российской музыке, или на западной. Им либо не хватает украинской песни определенного жанра или стиля, либо же украинская песня вообще не вписывается в их концепцию», - продолжила она.

По мнению эксперта, после принятия законопроекта, украинской музыки, в эфире станет меньше.

«Поскольку сами радиостанции настаивают на отмене этих квот, убеждена, что украинской музыки в эфире станет меньше. Песни не исчезнут, ведь есть радиостанции украинского музыкального формата, но их однозначно станет меньше», - подытожила Закусило.

Напомним, 1 февраля Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий изъятие из статей 9 и 28 закона Украины «О телевидении и радиовещании» требования о соблюдении телерадиоорганизациями отдельных квот на распространение музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей.