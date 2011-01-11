Новые европейские ощущения

Заявления еврокомиссара Штефана Фюле в Киеве о том, что ЕС не будет торговаться по вопросу нарушения демократических свобод, можно оценить как незначительную, но важную смену риторики Брюсселя.

Визит европейского комиссара по расширению ЕС и политике соседства в начале 2011 года в Киев вызвал довольно неоднозначные оценки. С одной стороны, комиссар снова призывал Украину проводить реформы и претворять в жизнь План действий по безвизовому режиму. Европейский политик подчеркнул, что провел плодотворные переговоры с представителями власти 10 и 11 января, и процесс движется вперед.

Тем не менее, в выступлении господина Фюле прозвучали и новые ноты. Он отметил, что создалось впечатление, что в Украине существует выборочная юстиция. Хотя сразу добавил, что это всего лишь некое впечатление, не перешедшее пока в конкретную плоскость. Хотя раньше еврокомиссар не упоминал о подобном аспекте отношений с Киевом и не настаивал на соблюдении таких европейских ценностей, как независимая и сильная оппозиция и недопустимость использования закона для достижения политических целей.

До этого европейский комиссар больше говорил о том, что Украина двигается правильным курсом в международное энергетическое сообщество и является хорошим партнером Европы. В интервью «Главреду» в сентябре прошлого года говорилось, что Европа готова к соглашению об Ассоциированном членстве Украины в ЕС. Но теперь Штефан Фюле уже отмечает, что ЕС готов вести переговоры и стоит на очень гибких позициях, однако не пойдет на уступки в вопросах соблюдения общих ценностей.

Итак, ожидания 2011 года сразу настраивают на длительную работу и возможность окончательной смены европейской политики в отношении Украины. Ведь еще осенью 2010 года помощник государственного секретаря США Томас Мелия, находясь с визитом в Киеве, заявил, что существует точка невозврата для украинской власти в вопросах соблюдения прав человека и основных свобод. После того, как она будет пройдена, ситуация полностью изменится, и все западные гранты на развитие гражданского общества будут свернуты.

Теперь подобная риторика появилась и в заявлениях европейцев. В их словах пока больше позитива и напоминаний, что независимая и сильная оппозиция может помочь развиваться и системе власти. Но многое зависит от развития событий в Украине, ведь с началом судебного преследования лидеров оппозиции у европейских комиссаров появились и новые поводы для размышлений.

Домашнее задание

В начале визита в Киев Штефан Фюле сформулировал несколько приоритетов развития отношений на новый год. По его словам, первым должно стать продвижение к заключению Договора об Ассоциации Украины в ЕС. 2011 год должен стать важным для внедрения реформ со стороны Украины, причем эти реформы должны ускорить вхождение Киева в европейское сообщество.

В качестве самого большого прорыва отмечается принятие на саммите 22 ноября 2010 года сторонами Плана действий по введению безвизового режима. Причем в Киеве министр иностранных дел Константин Грищенко сообщил европейскому коллеге, что уже в январе будет создана комиссия по этому плану действий во главе с премьер-министром, которая должна к февралю выработать национальную программу реформирования, которое ускорит открытие безвизового режима для Украины.

Относительно зоны свободной торговли политик из Брюсселя пока не столь оптимистичен. Он отметил, что сейчас украинский рынок потенциально привлекателен, но пока закрыт для партнеров с запада препятствиями. И главной преградой признается забюрократизованность всей экономической системы.

Во время совместной пресс-конференции в Киеве Константин Грищенко вспомнил также, что с 1 февраля 2011 года Украина станет полноправным членом Международного энергетического сообщества. Это значит, что Киев доказывает свою возможность быть надежным транзитером природного газа из России.

Новые тональности

После домашних заданий и позитивных сдвигов Штефан Фюле вспомнил и о европейских ценностях. По его словам, это один из важнейших пунктов в переговорах между сторонами. Ведь ЕС, по его словам, занимает открытую и гибкую позицию, однако не готов торговаться по поводу нарушения прав и демократических свобод.

Это заявление можно считать довольно резким, ибо даже резолюция Европейского парламента от 10 октября прошлого года не содержала таких слов. Причем за нее проголосовали и депутаты Европейской Народной партии, которая давно и тесно связана с Блоком Юлии Тимошенко, и имеет значительное представительство в Европарламенте. Однако тогда ситуация была не столь напряженной, и депутаты только посоветовали украинской власти соблюдать нормы закона. О выборочной юстиции даже не шла речь.

Теперь Штефан Фюле говорит, что у него возникло ощущение, что Киев использует выборочную юстицию, и он согласен с подобными оценками, высказанными ранее Берлином и Вашингтоном.

Понятно, в речи зарубежного политика не шла речь о конкретных санкциях или выводах. Однако легкая смена тональности в выступлениях представителя Брюсселя, никогда не спешившего со своими оценками, уже много значит. По мнению аналитиков Центра Карнеги в Вашингтоне, сейчас ЕС убедился, что поставки газа через Украину не прекратятся, и может указать Киеву на необходимость выполнять свои задекларированные обещания.

Кроме того, Европа уже немного устала напоминать, что независимые СМИ, судебная система и сильная оппозиция могут лишь укрепить государство изнутри.

Последние события с преследованием лидеров оппозиции, похоже, демонстрируют Брюсселю, что пока украинская власть не хочет воспринимать этих призывов. По мнению зарубежных экспертов, в Киеве и дальше будут вызывать на допросы бывших членов правительства Юлии Тимошенко, что даст им основания говорить о политических преследованиях. Ведь один из самых первых фигурантов этих дел – бывший министр экономики Богдан Данилишин - до сих пор остается в Праге, и чехи не спешат выдавать его украинской власти.

В этом году экономический кризис, скорее всего, приведет к определенной напряженности в ЕС. Могут возникнуть депрессивные регионы на юге континента, в то же время северные страны начнут ускоренно развиваться, поэтому у Брюсселя будет множество своих проблем. А действия Киева дают ему прекрасный повод постоянно затягивать процесс интеграции Украины в свои ряды.