ПР до 2012 г. может разделиться на несколько групп - эксперт

До конца нынешней каденции Верховной Рады Украины фракция Партии регионов может разделиться на несколько групп. Такое мнение в комментарии журналистам выразил политтехнолог Тарас Березовец, пишет ИМК.

«Думаю, что фракция Партии регионов до конца каденции этого парламента разделится традиционно, как это было в предыдущие годы при Кучме, на несколько групп», - сказал Березовец.

По его словам, такой сценарий может быть в интересах Президента Украины Виктора Януковича.

«Чтобы не было такой монолитности и претензии на партию власти», - отметил эксперт.

Напомним, народный депутат от «БЮТ-Батькивщина» Виктор Уколов заявил, что не проголосовав за законопроект «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными телеканалами и радиоканалами», автором которого Заместитель председателя Администрации Президента Анна Герман, Рартия регионом объявила ей «вотум недоверия».