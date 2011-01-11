Разочарования года. Рейтинг «Главреда»

11 января 2011, 22:01

В 2010-м человечество переживало вторую волну кризиса, разочаровывалось в политике некоторых лидеров государств, боролось на площадях и активно загрязняло природу.

Вторая волна кризиса. Европа

В конце 2009 года президент США Барак Обама заявил, что программа по стимулированию экономики помогает его стране выйти из кризиса, и $90 млрд были потрачены не зря. В ответ на эти заявления аналитики Института Брукингса сообщают, что в мире может подняться вторая волна кризиса. Многие в это не верят.

Однако уже весной 2010 года в Европе начинаются проблемы с ликвидностью сразу в нескольких странах. Наибольший размах они приобретают в апреле, когда Греция просит помощи у Брюсселя. По данным Европейской комиссии, Афины систематически обманывали ЕС с показателями дефицита государственного бюджета, эти цифры выросли до невиданных размеров, и правительство не может в одиночку справиться с этими проблемами.

Европейские политики стали предлагать наказать Афины, и даже исключить страну из зоны евро. Никто не хотел давать деньги на помощь Греции. Однако через месяц переговоров в Европе создали специальный фонд помощи странам в преддефолтном состоянии и дали огромные средства грекам, а затем Ирландии, которая в конце года тоже попросила денег. Сейчас ЕС кажется более рыхлой структурой, чем год назад, и пока непонятно, улучшится ли ситуация. Многие аналитики задумываются над будущим ЕС, поскольку на подходе дефолты в Испании и Португалии.

Экологические катастрофы

В 2010 году природа напомнила, что изменение климата из-за деятельности человека – не пустой звук, и на всякое загрязнение она ответит ураганами, наводнениями и засухами.

Самой большой экологической трагедией в прошлом году стал пожар и разлив нефти в Мексиканском заливе на платформе DeepWaterHorizon. Вследствие чего случилась самая крупная экологическая катастрофа в истории США, ущерб, по оценкам ООН, составляет минимум $50 млрд. Хотя целиком влияние разлива нефти пока не оценено. Однако шельфовое бурение в море у берегов США было остановлено и неизвестно когда возобновится.

Европа же пока приходит в себя от разлива красного шлама в венгерском городе Колонтар. Тысячи гектаров плодородных земель затоплены щелочными отходами и стали очень токсичными.

От наводнений в Пакистане погибло по меньшей мере 30 тысяч человек. Эта страна, по мнению аналитиков Центра Карнеги, будет приходить в себя еще минимум 5 лет. В то же время Россия все лето страдала от невиданной жары и пожаров, уничтоживших 200 населенных пунктов и значительную часть урожая.

Лидеры стран так и не смогли договориться на саммите в Канкуне о снижении выбросов парниковых газов в атмосферу, поэтому пока надежды на изменение ситуации нет.

Недоперезагрузка

Политика Барака Обамы в прошлом году вызывала разочарование у его избирателей и всего мира. Недовольство президентом дошло до того, что на промежуточных выборах в Конгресс его партия потеряла большинство в обеих палатах и теперь вынуждена будет договариваться с противниками-республиканцами. Президент взял на себя всю ответственность за это поражение. Исследователи Института КАТО считают, что президент слишком мягко проводит свою внешнюю политику и теряет союзников по всему миру.

Поэтому теперь даже американская администрация признает, что нужно менять курс и больше защищать свои интересы. Исследователи же считают, что Обама, в отличие от своего предшественника, хочет учесть все точки зрения и удовлетворить всех, а это приводит к потере собственного авторитета. В 2011 году аналитики ожидают изменения активности и более прагматичной политики со стороны Вашингтона, возможно, Обама теперь сосредоточится на внутренних делах.

Смертельна болезнь ОБСЕ

В 2010 году большие надежды возлагались на возобновление престижа ОБСЕ на саммите в Астане. Казахстан целый год упорно работал, дабы реанимировать эту организацию, не жалея для этого ни усилий, ни средств.

Однако в начале декабря, приехав к Нурсултану Назарбаеву, мировые лидеры только вспомнили о старых ссорах и обвиняли друг друга в геноциде и нарушениях международного права.

В итоге эта организация окончательно потеряла влияние в мире, и уже идут разговоры о ее расформировании, потому что, мол, она никому не нужна и ничего не решает. Даже позиция и влияние Назарбаева не изменили ситуацию. Страны в 2010 году не стремились к диалогу, а пытались отделаться только взаимными обвинениями.

Корейская линия

Корейский полуостров в 2010 году стал эпицентром международного землетрясения, ежедневно грозящего вылиться в открытую войну.

Весной субмарина КНДР затопила южнокорейский корвет «Чхонан», страны расторгли все отношения и угрожали друг другу. Однако усилиями международной группы в составе КНР, Японии, России и США ситуацию несколько разрядили. Но в конце года Пхеньян подверг артобстрелу территорию соседа, и теперь страны активно готовятся к войне. Сейчас непонятно, кто не выдержит первым, но КНДР уже возобновила свою ядерную программу и готова проводить новые испытания.

Все усилия 2008 и 2009 годов по усмирению Пхеньяна ни к чему не привели, ибо теперь он складывает еще больше бомб и готовится сбросить их на Сеул.

США уже привели в боевую готовность свой 7-й флот в Японии и заявили, что помогут своим союзникам в случае войны. Китай пока предпочитает оставаться в стороне, но он может поддержать Ким Чен Ира, и тогда в регионе начнется широкомасштабная война.

Ксенофобия и недемократичность

Политическая Европа была явно разочарована событиями в Минске в конце года. Ведь больше 6 месяцев Александр Лукашенко утверждал, что хочет наладить диалог с ЕС и получить безвизовый режим для своих граждан. Однако после президентских выборов жестоко разогнал оппозиционный митинг. Этим он показал, что власть и не думала меняться, а всего лишь делала вид, что готова к этому. Чтобы получить инвестиции из Европы в случае обострения конфликта с Москвой. Но когда все между Минском и Кремлем наладилось, Лукашенко забыл о своих демократических обещаниях.

В то же время Россия показала, что уровень ксенофобии в ней очень высок. Ведь после столкновений в Москве по всей стране началась настоящая охота на выходцев с Кавказа. Поэтому Европа, надеявшаяся на новый либеральный курс президента Медведева, разочаровалась.

Украинская лепта

Киев тоже не добавил оптимизма в мировую политику, решив окончательно отказаться от вступления в НАТО и стать внеблоковым. Подобная политика, при отсутствии новой оборонной доктрины, несколько смущает экспертов. Потому что непонятно, кто будет защищать Украину в случае войны, ведь ее армия пока не слишком боеспособна.

С другой стороны, постоянные визиты Виктора Януковича на Восток и на Запад привели к переоценке скорости движения Киева в ЕС. Политики из Брюсселя ведут разговоры лишь о реформах внутри страны и обещают к лету 2011 года возможное подписание Соглашения о зоне свободной торговли. Кроме того, ограничения прав и свобод граждан тоже не делают Украину желанным гостем в ЕС.

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