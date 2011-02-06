Египетские мародеры повредили 70 музейных экспонатов

Мародеры, ворвавшиеся на прошлой неделе в помещения Национального египетского музея, повредили 70 экспонатов. При этом все мумии остались целы. Об этом заявил сегодня в интервью Би-би-си госминистр по делам древностей Египта Захи Хавас.

Как сообщил госминистр, древнейшие египетские мумии не были повреждены мародерами. Ранее СМИ со ссылкой на главного археолога Египта сообщали, что проникшие в знаменитый музей во время массовых антиправительственных демонстраций преступники уничтожили две мумии. «Это были не мумии, - сообщил Захи Хавас. - Повреждены были два черепа, извлеченные из аппарата для компьютерной томографии».

Об этом сообщает «Газета.ру».

«Сегодня в музее все вернется в норму», - подчеркнул госминистр. Все культурные сокровища Египта в настоящее время находятся в безопасности, поврежденным мародерами ценностям понадобится реставрация, добавил Хавас.

Египетский музей расположен на центральной каирской площади Тахрир, которая в последние дни была эпицентром антиправительственных выступлений. Его экспозиция насчитывает порядка 120 тыс экспонатов.