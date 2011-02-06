В Тунисе толпа сожгла полицейский офис

Толпа людей разгромила и сожгла полицейский офис в Тунисе, после того как сотрудники спецслужбы открыли огонь по демонстрации, убив двоих манифестантов.

После того, как в январе бывший президент Зин аль-Абидин бен Али покинул страну, Тунис охвачен второй волной беспорядков.

В воскресенье полиция открыла огонь по толпе из примерно 1000 демонстрантов, убив двоих и ранив 17 человек.

После этого, разъяренные демонстранты разгромили офис, уничтожив оборудование полицейских и их документы, а затем предали здание огню, сообщает государственное информационное агентство Туниса.

Армия окружила все правительственные здания, сообщает «Газета.ру».