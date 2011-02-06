Тимошенко, если бы не вернулась домой, поставила бы на себе крест - адвокат

Адвокат Юлии Тимошенко Богдан Ференц считает, что если бы Юлию Тимошенко выпустили в Европу, а она бы не вернулась в Украину, то она поставила бы на себе крест как на политике.

Об этом он заявил в интервью «Главреду».

«До прихода приглашения Ежи Бузека, председателя Европарламента, я считал, что откажут. Но когда пришло официальное приглашение председателя Европарламента, то я считал, что однозначно ее выпустят, исходя сугубо из человеческих и юридических соображений. Мне кажется, если бы она поехала за границу и не вернулась, было бы много довольных. Юлия Тимошенко неоднократно заявляла, что она такой радости никому не доставит. Тимошенко понимает, что еслибыонане вернулась, этим онабы поставилажирный крест насебекакнаполитике.Кроме того, этоуказывалобы,что онабоитсяуголовного преследования,а онаэтогоне боится,и уверена,чтонанее ничегонет», - сказал Ференц.

«Кроме того, давайте просто представим себе-поехать по приглашению председателя Европарламентаи не вернуться... Это, кажется, из области фантастики», - добавил адвокат.

Интервью читайте завтра на «Главреде».