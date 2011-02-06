«Тюрма на Лонцького» до сих пор у СБУ

Известный львовский музей-мемориал жертв НКВД «Тюрма на Лонцького» до сих пор не выведен из состава СБУ и не передан Институту национальной памяти – несмотря на то, что Президент Украины Виктор Янукович распорядился провести эту процедуру еще в сентябре 2010 года. Об этом «Главреду» рассказал директор музея Руслан Забилый.

«Дело в том, что сам Институт национальной памяти был понижен в правах, - пояснил Забилый. – У него сейчас нет управленческих функций, поэтому ему нельзя подчинять отдельные музеи. Сейчас он функционирует лишь как обычный научный институт. Следовательно, наш музей-мемориал остается в ведении СБУ».

Нет до сих пор ясности и касательно уголовного дела, возбужденного против самого Руслана Забилого. Напомним, его возбудили в сентябре 2010 года – ученого подозревали в разглашении государственной тайны. Его допросили в СБУ, а в помещении «Тюрми на Лонцького» провели обыск. По словам Забилого, ни он, ни его адвокат уже несколько месяцев не могут добиться от следователей информации о том, как продвигается это дело. Документы, изъятые сотрудниками СБУ при обыске, музею так и не были возвращены.

Напомним, после возникновения широкого резонанса вокруг дела Забилого и обыска в музее, глава АП Сергей Левочкин сообщил о поручении Президента главе СБУ Валерию Хорошковскому передать музей из ведения его ведомства Институту национальной памяти. Впрочем, это решение также вызывало критику – с июля 2010 года Институт возглавляет Валерий Солдатенко, который ранее работал в Институте истории партии при ЦК Компартии Украины, филиале Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.