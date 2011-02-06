Манифестанты не уходят с площади Тахрир в Каире

Десятки тысяч манифестантов по-прежнему занимают площадь Тахрир в центре Каира, не смотря на первые содержательные переговоры между властями и оппозицией.

Об этом сообщает BBC.

В ходе переговоров вице-президент Египта Омар Сулейман предложил создать комитет по конституционной реформе.

Представители оппозиции, в свою очередь, предложили немедленно отменить действующее в стране чрезвычайное положение.

Пресс-секретарь запрещенной до сих пор группировки «Братья-мусульмане» заявил, что правительство не удовлетворило большинство из требований.