Манифестанты не уходят с площади Тахрир в Каире

Десятки тысяч манифестантов по-прежнему занимают площадь Тахрир в центре Каира, не смотря на первые содержательные переговоры между властями и оппозицией.
Об этом сообщает BBC.
В ходе переговоров вице-президент Египта Омар Сулейман предложил создать комитет по конституционной реформе.
Представители оппозиции, в свою очередь, предложили немедленно отменить действующее в стране чрезвычайное положение.
Пресс-секретарь запрещенной до сих пор группировки «Братья-мусульмане» заявил, что правительство не удовлетворило большинство из требований.