Египетcкая оппозиция не довольна переговорами с властями

В Египте представители оппозиционных движений считают «недостаточными» предложения правительства о путях выхода из политического кризиса в стране.

Вчера члены запрещенной исламистской организации «Братья-мусульмане» и других партий приняли участие в переговорах с вице-президентом Египта Омаром Сулейманом после продолжающихся около двух недель антиправительственных демонстраций с требованием отставки президента Хосни Мубарака, сообщает Радио свобода.

Власти предложили провести реформу конституции, но оппозиция заявила, что эти переговоры только первый шаг.

По сообщениям правительственных источников, стороны договорились о создании специального комитета, который должен представить к началу марта программу реформ.

Представители «Братьев-мусульман» считают, что эти намерения «не предусматривают каких-либо серьезных изменений».

Один из лидеров оппозиции, лауреат Нобелевской премии Мохаммед эль-Барадей, который не участвовал в переговорах, назвал их «непрозрачными».