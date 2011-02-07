Адвокат Тимошенко рассказал, как Кучма требовал от него завести дело на Мороза

Адвокат Юлии Тимошенко Богдан Ференц утверждает, что во времена его работы и.о. Генерального прокурора тогдашний президент Леонид Кучма требовал от него завести дело на тогдашнего спикера парламента Александра Мороза.

Об этом он рассказал в интервью «Главреду».

«Я исполнял обязанности Генпрокурора (в 1998 году. – Ред.). На одном еженедельном совещании у президента президент говорит: «Богдан Васильевич, там ведомство Кравченко собрало документы о том, что Верховная Рада, в частности председатель Верховной Рады Мороз, незаконно в оффшорную зону продал клуб ЦК партии» (это то здание, где теперь Министерство иностранных дел (бывший комсомол), и там клуб ЦК на углу был). Имущество перешло по постановлению партии в ведение Верховной Рады. Мы взяли материалы, назначили экспертизу. Если память не изменяет, продали за двенадцать с половиной миллионов гривен, а гривня тогда была где-то 1,6 к доллару. Провели оценку, пришли к выводу, что на 7-10% выше рыночной стоимости продано. Есть состав преступления? Нет, нету состава преступления», - сказал Ференц.

Он добавил, что отказался возбуждать дело по этому факту, несмотря на требование Кучмы. «Решение о целесообразности пребывания на балансе этого помещения принимает Верховная Рада, а она пришла к выводу, что этот клуб ей не нужен, а нужнее деньги. На следующем заседании я докладываю президенту: «Леонид Данилович, перспектив нет» - «Да вы что, давайте возьмем Мороза и ...» Я говорю, что я этого делать не буду, потому что последствий нет, и мы только проигрываем в конечном результате. И в конечном итоге он согласился, ничего другого президент сделать не мог», - сказал Ференц.

Интервью читайте скоро на «Главреде».