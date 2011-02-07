Симоненко: КПУ не будет голосовать за реформы правительства

Коммунистическая партия Украины не поддерживает ни одну из предложенных правительством реформ, поэтому фракция КПУ в парламенте не будет голосовать за них. Об этом в эфире 5 канала заявил лидер партии Петр Симоненко.

«Относительно Трудового кодекса, Жилищного кодекса, пенсионной и земельной реформы – фракция Коммунистической партии выступает категорически против и не будет за них голосовать», - отметил Симоненко, которого цитирует пресс-служба партии.

Он также подчеркнул, что Компартия планирует проведение митингов и пикетов против вышеупомянутых реформ, и ведет агитационную работу среди населения.

Напомним, ранее Петр Симоненко заявил, что для того, чтобы Пенсионная реформа, против которой выступают коммунисты, не была воплощена в жизнь, нужно отправить в отставку главного идеолога этой реформы - Вице-премьер-министра - Министра социальной политики Сергея Тигипко.