Бродский: Украина – самая либеральная по налогам страна

У нас самая либеральная по налогам страна, если не считать Кипра. Об этом в своем блоге написал глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский.

«Но кроме 1 млн. предпринимателей, у нас - 46 млн. человек население, 13 млн. из которых пенсионеры, 9 млн. из них получают пенсию меньше $100. Все бы ничего, если бы в мире резко не возросла стоимость продуктов питания», - добавил он, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

При этом Бродский отметил, что «у нас есть два пути». «Первый. Мы ставим кассовые аппараты, делаем для всех одинаковые и справедливые налоги, уменьшаем количество налоговиков в два раза, а оставшимся в два раза повышаем зарплату, проводим дерегуляцию, убираем поборы, по-настоящему боремся с коррупцией, вводим ответственность за зарплату в конвертах, причем жесткую, увеличиваем пенсии и зарплаты бюджетникам и идем в Европу», - считает он.

«Второй путь - египетский, только наш бунт будет намного более жестокий и беспощадный. Кстати, и в отношении к предпринимателям, у которых есть дома, машины, предприятия и т.д», - подытожил Бродский.