СМИ: Портнов подал в отставку

Заместитель главы администрации президента Андрей Портнов написал заявление об отставке с должности. Об этом сообщает источники в администрации президента.

«Портнов написал заявление еще несколько дней назад. Это заявление уже на рассмотрении у президента. Это связано с тем, что Андрею пообещали очень многое. И он не получил того, что пообещали, - отметил собеседник. - Плюс судебная реформа была остро раскритикована Венецианской комиссией. А Портнов имел к ней отношение», сообщает Сегодня.

После смены власти в стране Андрей Портнов ушел из команды Тимошенко. Некогда заместитель руководителя фракции БЮТ и главный юрист блока покинул Верховную Раду и перешел на работу в администрацию президента Виктора Януковича, став заместителем главы АП.