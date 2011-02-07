Ефремов не хочет говорить по-украински

Лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр Ефремов считает, что избиратели его партии не понимают украинского языка. Об этом регионал заявил в пятницу, в эфире «Шустер Live» на Первом национальном.

Так, Ефремов, реагируя на реплику члена Венецианской комиссии Марины Ставнийчук о том, что от народного избранника было бы приятно слышать украинский язык, сказал: «Большинство избирателей там, где я живу, разговаривают на русском. И когда я еду сюда, они мне говорят: мы тебя понимаем так, как ты говоришь».

По его словам, он разговаривает на языке, на котором «говорит больше 50% людей в этой стране». «А относительно своих обязанностей, то я буду исполнять то, что мне приписано Конституцией», - сказал он.