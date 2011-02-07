Адвокат Тимошенко: наклейки на «скорые помощи» делала частная фирма

Адвокат Юлии Тимошенко Богдан Ференц утверждает, что наклейки на «скорые помощи», закупленные правительством Тимошенко - «Программа правительства Тимошенко» - производились не за счет госбюджета.

Об этом сказал в интервью «Главреду».

«Потом стали искать в этом деле пиар. Я думаю, что Юлия Владимировна метко сказала, что пусть Президент отдаст тех семнадцать с половиной миллионов, что стоит его вертолет, на автомобили, я сама лично за счет «Батькивщины» наклейку сделаю. Они бросились, начали искать, кто наклейки рекламные делал, потому что это тоже расходы. А нет оплаты за них из государственных средств, частная структура заплатила за их изготовление», - заявил Ференц.

На ремарку, что это все равно может быть расценено как использование служебного положения в целях самопиара как кандидата в президенты, адвокат отметил: «Не может быть так расценено, потому что нет последствий. Нигде не соврали: правительство - правительство, Тимошенко - Тимошенко, машины - машины, для сельской медицины - для сельской медицины. Я знаю, что есть постановление Кабмина, в постановлении было записано, что НДС не уплачивается на медицинские средства. А Кабмин свое же постановление дополнил еще одним пунктом: «и другие технические средства на медицинские нужды», чтобы не платить НДС. Они даже и это сделали, потому что могли просто так оставить, и государство бы не понесло убытки, а они даже внесли коррективы в постановление Кабмина, чтобы и этого избежать. Скажите, ну где здесь злоупотребления?»

Интервью читайте скоро на «Главреде».