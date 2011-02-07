Лавров пообещал Украине библиотеку

Украина и Россия договорились об активизации переговоров о делимитации морской границы двух стран с целью выработки взаимоприемлемого варианта разграничения. Об этом говорилось во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Константином Грищенко.



Стороны также обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности график официальных встреч на различных уровнях и продолжении работы с целью подготовки Декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства, информирует Украинская правда.

Кроме того, российская сторона заверила в обеспечении надлежащего функционирования Библиотеки украинской литературы в Москве, сообщает пресс-служба МИД.

Как подчеркнула украинская сторона, существование организаций украинцев России на федеральном уровне является необходимым условием для реализации прав этнических украинцев, проживающих в России.

Российская сторона выразила готовность способствовать деятельности таких организаций на своей территории.

Как известно, МИД надеется завершить переговоры о делимитации морской границы с Россией в 2011 году.