Главное за выходные

Миллионы людей, которые две недели протестовали на площадях Каира с требование отставки президента, добились своего – глава Египта Хосни Мубарак ушел со своего поста.

В столице Сербии прошла крупнейшая за последние годы акция оппозиции с требованием досрочных парламентских выборов – на улицы Белграда вышли 70 тыс. человек.

В столице Туниса полиция открыла огонь по демонстрантам, в результате чего два человека погибли, еще 17 получили ранения.

Лидеры Европейского союза поддержали санкции против Беларуси, введенные решением Совета иностранных дел ЕС 31 января этого года.

Террорист Доку Умаров, называющий себя верховным амиром «Имарата Кавказ», опубликовал на экстремистском сайте «Кавказцентр» видеозапись, в которой фактически взял на себя ответственность за теракт в аэропорту «Домодедово» 24 января этого года (ВИДЕО).

В Москве после анонимным сообщением о заложенном взрывном устройстве на Ленинградском и Ярославском вокзалах российские силовики обследовали все столичные вокзалы, бомбы не обнаружили.

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Сомоненко заявил, что его политсила на данный момент является единственной настоящей оппозицией в стране. Он также пообещал до 20 февраля провести во всех регионах Украины массовые мероприятия, направленные против принятия пенсионной реформы.

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова сообщила, что в ближайшие годы Украина не будет переходить на страховую медицину.

В Луцке «мажерный» джип, за рулем которого была пьяная женщина, влетел в пост инспекторов ГАИ и еще на одну машину, два человека пострадали (ФОТО).