Адвокат Тимошенко: я не могу сказать ничего плохого о Пшонке

Адвокат Юлии Тимошенко Богдан Ференц считает, что пока рано оценивать результаты работы Генпрокурора Виктора Пшонки и не имеет к нему претензий.

Об этом он рассказал в интервью «Главреду».

«Я лично Пшонку знаю, в свое время он моим приказом назначался прокурором Донецкойобласти (в 1998 году, когда Ференц был и.о. Генпрокурора). Раз он назначался прокурором Донецкой области по моему приказу, это уже что-то значит. Я, например, о Генеральном прокуроре пока не могу ничего плохого сказать. Пройдет время, посмотрим, как организационно, профессионально укрепилась прокуратура,какие будут последствия ее деятельности.Вот тогда я смогу составить собственное мнение», - сказал Ференц.

«Когда Генеральный прокурор еще непроработал год, то давать характеристику неправильно», - резюмировал адвокат.

Интервью читайте скоро на «Главреде».