Львовские «регионалы» жалуются на давление со стороны верхушки партии

Председатель львовской городской организации Партии регионов Игорь Гладыш обвинил «в незаконных действиях внутри партийной структуры» главу областной организации ПР Петра Писарчука, пишет «Коммерсант Украины».

«Господин Писарчук вчера (5 февраля. – Ред.) пригласил меня и потребовал написать заявление об уходе с занимаемой мною должности. Причину такого решения он не назвал. Считаю, что господин Писарчук действует не в партийных, а в личных интересах. Он сознательно вносит раскол в ряды «регионалов» во Львовской области», – заявил Гладыш.

В свою очередь сам Петр Писарчук опроверг обвинения в свой адрес.

«Я не принуждал Игоря Гладыша писать заявление об уходе. Я стремлюсь улучшить работу. По моему мнению, Гладышу следует более качественно подходить к методам организации», - сказал Писарчук.

Львовский политический эксперт Игорь Балынский полагает, что причина конфликта в другом: «Думаю, тут, скорее, речь идет о борьбе за возможность попасть в партийные списки на парламентских выборах. Утверждать их будут в центральном аппарате, поэтому и началась внутрипартийная перестановка сил».

Напомним, ранее политтехнолог Тарас Березовецвысказал мнение, что до конца нынешней каденции Верховной Рады Украины фракция Партии регионов может разделиться на несколько групп.