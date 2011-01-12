Мы наш, мы «Русский мир» построим?

После смены президентской власти в Украине все реже слышны разговоры о создании единой поместной церкви. В заметном фаворе у Виктора Януковича УПЦ (МП), общение главы государства с другими церковными иерархами, мягко говоря, ограничено. Создается впечатление, что наша страна проходит неформальную подготовку, дабы стать показательной составляющей «Русского мира», о котором уже несколько лет говорят в Москве.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл называет «ядром Русского мира» Россию, Украину, Беларусь и Молдову. По его мнению, духовно жители этих стран остаются одним народом, ориентирующимся на несколько опор– православие, русскую культуру и язык, общую историческую память. Реализация этого видения раз за разом проявляется в стремлении зафиксировать Москву в качестве «третьего Рима», на который должны равняться, как минимум, бывшие европейские постсоветские республики. Неслучайно один из идеологов иеромонах Евфимий (Моисеев) подчеркивает, что «формируя «Русский мир» как глобальный проект, Россия обретает новую идентичность, новые возможности эффективного сотрудничества с остальным миром и дополнительные импульсы собственного развития». По его мнению, Русский мир моноконфессионален – он православный. При этом учитывать позиции УПЦ (КП), которую в РПЦ считают раскольничьей, в Москве не собираются.

Вполне естественно, что именно под знаменами «Русского мира» свои пастырские визиты осуществляет патриарх Кирилл. Его активность после избрания патриархом РПЦ зашкаливает. Нельзя игнорировать и тот факт, что церковный «Русский мир» органично корреспондируется с внешнеполитической концепцией России. Церковь столь точно попадает во внешнеполитическую канву официального курса, словно и не отделена она в РФ от государства. Потому и ощущение создается, что президент РФвместе с премьером и министром иностранных дел принимают участие в заседаниях Священного Синода.

Наступательнаяидеология «Русского мира» была сформулирована на излете президентских полномочий Виктора Ющенко. Однако и смена руководства Украины незначительно отразилась на отношении Москвы к официальному Киеву. Да, подписаны Харьковские соглашения, ратификация которых в Верховной Раде сопровождалась скандальными событиями, а выгода для Украины представляется сомнительной. Да, растет товарооборот между нашими странами, что вполне естественно, учитывая выход из кризиса и взаимосвязь российской и украинской экономики. Плюс наше государство продолжает сидеть на российской газовой «игле», и тамошнее руководство вкупе с топ-менеджментом «Газпрома» не собираются делать шаги навстречу вновь обретенным друзьям в Киеве. Кремль не намерен отказываться от нарочитого комплекса старшего брата и владельца контрольного пакета акций на постсоветском пространстве.

При ближайшем рассмотрении «Русский мир» выглядит как универсальная оболочка, способная создать благоприятную атмосферу для разрешения проблем, существующих в двусторонних отношениях. Размытость идеологических основ и различные интерпретации назначения этого общественно-политического и религиозно-нравственного проекта позволяют ничтоже сумняшеся загнать под его «крышу» массу любопытных нюансов. К примеру, на фоне рассуждений о необходимости единения вокруг православия (религиозность Виктора Януковича и многих украинских чиновников – тому порука) можно пропихнуть таки новую редакцию закона «О языках в Украине». Ведь русский язык – одна из основ «Русского мира». Или принять участие в приватизации лакомых кусочков государственной собственности. Или – повлиять на решение украинского руководства в выборе партнеров для модернизации ГТС или освоения черноморского шельфа. Надгосударственный характер и наступательная позиция РПЦ позволяют ей подыгрывать Кремлю – ведь речь идет о территории, которая закреплена во внешнеполитической концепции Москвы за Русской православной церковью.

Виктор Янукович вольно или невольно подыгрывает своим добровольным душеспасителям из России. Дело отнюдь не в высокой интенсивности встреч с российским коллегой Дмитрием Медведевым, а в непонимании украинским Президентом необходимости поддерживать хрупкий статус-кво в религиозной и общественной жизни.Принятие идей «Русского мира» в качестве идеологического императива остается делом президентского окружения, а не УПЦ (МП). Ее настоятель Владимир (Сабодан) на Архиерейском соборе РПЦ подчеркивал, что УПЦ должна учитывать социокультурные особенности развития нашей страны. Высказав, что немаловажно, неформально согласованную в украинской поликонфессиональной среде точку зрения.

Команда Януковича многократно декларировала его стремление стать президентом всей Украины, но до последнего времени власть принимала исключительно консолидирующие в негативе решения. К примеру, написанный с позиции фискалов Налоговый кодекс. Почти за год пребывания Виктора Федоровича у власти его команда не инициировала ни одной внятной акции гуманитарной направленности, разве что глава государства высказался за сохранение монопольного статуса украинского языка как государственного. Иногда создается впечатление, что для Президента существует только одна правильная церковь, хотя Украину вряд ли можно назвать монолитной в плане конфессиональной принадлежности.

Есть еще один фактор, который постепенно вызревает, набирая все больший геополитический вес. Речь обАлександре Лукашенко – белорусскому президенту могут снова запретить въезд в ЕС, поскольку давнишнее послабление в отношениях с официальным Минском не привело к демократическим изменениям. К украинской демократии в Старом Свете тоже хватает претензий, поэтому соблазн причесать восточноевропейских президентов под одну гребенку у еврочиновников будет велик. С другой стороны, евроинтеграционная риторика в исполнении Виктора Януковича тоже беспокоит его российских политических партнеров, у которых хватает рычагов влияния на миноритарные государства ЕС, способные испортить любую консенсусную обедню внутри Евросоюза. Не приходится сомневаться, что утешать украинское руководство в случае провала, к примеру, реализации Плана действий по введению безвизового режима бросятся иерархи РПЦ во главе с Кириллом, подчеркнув необходимость стирания границ внутри «Русского мира». Кстати, делимитация и демаркация российско-украинской границы – одно из базовых условий получения безвизового режима для украинцев, стремящихся посетить государства Шенгенской зоны.

«Русский мир» по причине своей универсальности является практически идеальной отмычкой-индульгенцией для реализации российских политических интересов на постсоветском пространстве. И даже если патриарх Кирилл поселится в Киеве, чего он не исключал, смены его политических партнеров не произойдет. Разве что глава РПЦ получит новый плацдарм для несения в народ идей «Русского мира», серьезно угрожающих территориальной целостности нашей страны. Похоже, этого в Киеве пока не поняли, либо стесняются возразить пастырю «президентской» ветви православия. Сегодня очевидно, что отсутствие в Украине внятной гуманитарной политики ставит под угрозу способность нашей страны быть субъектом, а не объектом международных отношений, вести собственную политическую игру.