ГПУ пока не имеет претензий к главе ВСУ Онопенко

Генеральная прокуратура Украины не имеет никаких претензий к главе Верховного Суда Василию Онопенко, а обыск в его доме проводился в рамках расследования дела против его дочери Ирины.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе ГПУ, поскольку во время проведения доследственной проверки и досудебного следствия Ирины Онопенко уклонялась от правоохранительных органов, и ее место пребывания не было установлено, следователями на основании постановлений Печерского районного суда г. Киева, проведены обыски в местах ее возможного нахождения, в том числе в частном доме в г. Киеве, где, по имеющейся информации, находилась Ирина Онопенко. При этом, согласно информации Киевского городского бюро технической инвентаризации, право собственности на указанный дом вообще ни за кем не зарегистрировано.

«Генеральная прокуратура Украины не имеет никаких претензий к главе Верховного Суда Украины Василию Онопенко, который не является обвиняемым или подозреваемым в ни одном из уголовных дел, находящихся в осуществлении Генеральной прокуратуры Украины», - сказано в сообщении.

Напомним, 5 февраля работники Генпрокуратуры и милиции провели обыск в доме председателя Верховного суда Василия Онопенко.