ПР не всегда голосует так, как говорит АП - Мирошниченко

Фракция Партии регионов далеко не всегда прислушивается к рекомендациям Администрации Президент при голосовании за различные законопроекты. Об этом в интервью «Лиге» рассказал представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко.

«Да каждую неделю такое бывает. Мало того, я уполномочен при рассмотрении этих законопроектов корректировать позиции, если аргументы убедительны. Я для того и работаю представителем Президента в парламенте, чтобы выслушивать аргументы в Верховной Раде и сравнивать их с аргументами профильных подразделений Администрации (если только речь не идет о нарушении Конституции в этом законе). Особенно, когда речь идет об экономических законах - в них, например, мы чаще полагаемся на точку зрения Кабинета Министров, который впоследствии будет их реализовывать», - сказал Мирошниченко.

В качестве примера он привел закон об амнистии.

« Ну, буквально сегодня (4 февраля, - ред.) мы проголосовали за закон об амнистии. Правда, там была чуть-чуть другая точка зрения: Администрация поддерживала амнистию, Кабинет Министров не поддерживал, а мы проголосовали «за». Так что мы всегда работаем в зале, что-то согласовываем. Это живая работа», - отметил «регионал».

Напомним, 4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об амнистии». За принятие соответствующего решения проголосовали 311 народных депутатов из 405, зарегистрированных в сессионном зале.