ВР не проголосовала за декларирование расходов из-за Президента - Мирошниченко

Верховная Рада Украины не проголосовала за закон, предусматривающий декларирование расходов высших должностных лиц, потому что такой же закон разрабатывается в Администрации Президента. Об этом в интервью «Лиге» сообщил представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко.

«Я объясню, почему. Потому что у нас сейчас идет комплексный президентский закон («О принципах недопущения и противодействия коррупции в Украине» N 7487. - Ред.), надеюсь, на следующей неделе мы уже проголосуем его в целом. И чтобы не создавать два закона, когда есть один комплексный, так и решили, что все нормы, связанные с коррупцией, должны быть собраны воедино. А уже потом, если будут какие-то новации, то можно будет в комплексный документ вносить изменения. Собственно, вот такая логика была», - сообщил Мирошниченко.

При этом он не смог сказать, предусмотрена ли норма о декларировании расходов в президентском законопроекте.

«Я не могу говорить о конкретной норме, у меня нет законопроекта под рукой», - отметил «регионал».

При этом он заявил, что такая норма должна быть принята.

«Я считаю, что, конечно, должна. Это один из очень эффективных механизмов предупреждения коррупции - во всяком случае, в Европе. Хотя есть и возражения. У нас настолько изобретательные коррупционеры, что они будут все записывать на знакомых или будут создавать объединения граждан и на них все оформлять, но все средства при этом фактически останутся в их распоряжении. Или еще что-то придумают. Но кто бы что ни говорил, сама норма о том, что доходы и расходы чиновника должны быть предметом общественного внимания (чтобы, скажем так, обезопасить его от коррупционных действий, не дать такого шанса), обязана присутствовать в нашем законодательстве. Хотя, повторюсь, есть много скептиков, которые заверяют, что эта норма пустая, она работать не будет, и коррупционеры легко выйдут из ситуации. Ну, посмотрим», - заявил Мирошниченко.

Напомним, 12 января Верховная Рада Украины отказалась ввести специальную систему декларирования доходов и расходов высших должностных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и органов местного самоуправления, и их близких лиц.