Симоненко предложил назначить Бевза главным по борьбе с преступностью

Лидер фракции КПУ Петр Симоненко внес на рассмотрение парламента проект постановления «Об избрании народного депутата Украины Валерия Бевза председателем Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией».

Соответствующий проект постановления обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

Как известно, до недавнего времени данный комитет возглавлял депутат-коммунист Игорь Калетник, полномочия которого были прекращены 4 февраля в связи с назначением его на должность председателя Государственной таможенной службы Украины.