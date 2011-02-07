Поживанову убежище не нужно - у него есть вид на жительство в Австрии

Экс-председатель Госкомрезерва Украины Михаил Поживанов не намерен просить политическое убежище в какой-либо стране, поскольку имеет вид на жительство в Австрии. Об этом он заявил в интервью «Газете по-киевски».

«В отличие от Данилишина, политическое убежище мне не нужно. У меня есть вид на жительство. Я почти гражданин Австрии, только без права голоса», - рассказал Поживанов.

Он также заверил, что не намерен становиться австрийским поданным.

«Я родился в Днепропетровске, у меня все родственники в Украине. Я себя в отрыве от родины не вижу. Контракт у меня до 2015 года, а разрешение на работу до 2012 года», - сказал он.

По его словам, в июне 2010 года ему сделали операцию в одной из австрийских клиник. А в Вене он познакомился с руководителем одной инвестиционной компании, который и предложил ему работу.

«Я собрал в Украине все документы - копии дипломов, справки из Минюста и МВД, и 6 сентября мне дали разрешение на проживание и работу в Австрии», - рассказал Поживанов.

Напомним, 3 февраля сообщалось, что Поживанов обратится за политическим убежищем на Запад, если он будет объявлен в розыск по линии Интерпола.