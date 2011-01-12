Активисты Майдана выбирают сценарии

Похоже, участники «предпринимательского Майдана-2» до сих пор не могут забыть прошлые обиды, обвиняя друг друга поочередно то в сотрудничестве с властью (Оксану Продан и членов Совета предпринимателей при Верховной Раде), то в «опасных связях» с БЮТ (Александра Данилюка), а то и вовсе в непомерных амбициях и денежной «нечистоплотности».

Новой точкой «водораздела» между предпринимателями стала анонсированная Александром Данилюком на 17 января акция протеста с требованием закрытия уголовных дел в отношении активистов «налогового Майдана». Мероприятие состоится перед Администрацией Президента в Киеве. Попутно «данилюковцы» обещают замолвить слово и за своих коллег по несчастью - членов националистической организации «Тризуб», подозреваемой в организации подрыва памятника Сталину в Запорожье.

Как уже ранее писал «Главред», фигуранты Майдана проходят обвиняемыми по уголовному делу о повреждении тротуарной плитки на главной площади столицы. Якобы, устанавливая палаточный городок, в гранитные плитки забили 132 прута, чем нанесли ущерб в сумме 212 тыс. 292 грн коммунальному предприятию «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автопутей и сооружений на них» (текст документа есть в распоряжении редакции).

Как сообщил «Главреду» медиа-координатор гражданского движения «Спільна справа» Игорь Пилипчук (группа Данилюка), в СИЗО по этому делу уже сидит Игорь Гаркавенко. Местопребывание еще двоих обвиняемых - Заплаткина и Грузинова - неизвестно, но, как подозревают остальные активисты, возможно, ребята решили «скрыться от греха подальше».

Еще двое обвиняемых (не будем забывать, плитку «ломали по предварительному сговору групы лиц»!) - комендант палаточного городка Олег Ахтырский (группа Данилюка) и корреспондент газеты «Киевский авангард» Александр Мандич — находятся на подписке о невыезде. Обвиняемый КУПРовец Сергей Мельниченко, тоже комендант, в настоящее время скрывается как от следствия, так и от журналистов, и на звонки не отвечает.

Увы, но помогать людям, которые вышли на Майдан для защиты своих прав, более не входит в планы ни Президента, ни оппозиционных депутатов. Последние с конца декабря так и не нашли времени, чтобы оказать пострадавшим хотя бы юридическую помощь, посетовал Пилипчук. Во вторник, 10 января, соответствующим заявлением «разродился», наконец, «Фронт змин». А Николай Катеринчук обещал выделить в помощь двух юристов своей фирмы, но на этом дело и заглохло.

Зато на фоне беспечности и равнодушия оппозиционных депутатов к делу подключились правозащитники, в частности Харьковская правозащитная группа. Ее сопредседатель Евгений Захаров в комментарии «Главреду» обратил внимание на явные юридические нестыковки в этом деле.

Во-первых, он не видит, «как можно доказать умышленное повреждение покрытия, поскольку такого умысла у людей не было». Во-вторых, наказывают непричастных — людей, которые не ставили палаток. «Игоря Гаркавенко вообще никто не знает среди других участников Майдана, он один или два раза пришел на Майдан, чтобы посмотреть, что там происходит», - утверждает правозащитник. В-третьих, в 2007 году, когда были «помаранчевый» и «бело-голубой» Майданы, Киевская городская администрация насчитала убытков на сумму около 3 млн грн, но никто ответственности за это так и не понес.

«Главную ответственность за все эти неприятности должен нести, прежде всего, Кабмин, который подготовил плохой проект Налогового кодекса. Правительство не пожелало обсуждать эти вещи с теми, кого они непосредственно касались. А ответственность за поврежденное имущество возложили на людей, которые к этому вообще не имели отношения, так что все это очень странно», - отметил Захаров. По его мнению, лучшим выходом из сложившейся ситуации будет закрытие обоих уголовных дел — как по факту повреждения имущества по предварительному сговору группой лиц (ч.1 ст.194 УК), так и в связи с перекрытием улицы Институтской 22 ноября и грубым нарушением общественного порядка (ст. 293 УК).

«Опять-таки, кто виноват: тот, кто перекрывал улицу, будучи очень разозленным, оказавшись перед перспективой лишиться возможности зарабатывать на жизнь? Или тот, кто пытался без какого-либо обсуждения принять кодекс? Я считаю, что виновны те, кто допустили такую ситуацию», - говорит Захаров.

К слову, по аналогичному эпизоду 16 ноября - протестующие перекрыли улицу Грушевского - Печерский суд прекратил административные дела, указав, что милиция не справилась с охраной порядка, хотя была заранее предупреждена об акции.

Кроме очевидных юридических нестыковок, в этом деле обращают на себя внимание и две другие прелюбопытные детали. Во-первых, привлекают к ответственности ранее судимых ребят — у Ахтырского, у Мандича уже есть судимости. Тем самым создавая впечатление «абсолютно криминализированного Майдана», говорит Пилипчук.

А во-вторых, основной репрессивный удар пришелся все же по группе Данилюка, членов которой регулярно вызывают на допросы. При этом никого из членов Совета предпринимателей при ВР не тронули.

Это косвенно подтверждает ранее высказанную «Главредом» версию о том, что, возможно, к этому делу хотят «привязать» Юлию Тимошенко, тем более что помощь со стороны БЮТ (палатки, генераторы и дежурство депутатов) Данилюк не отрицает. «Их преследуют за то, что они бютовцы», - не исключил член Совета предпринимателей при Верховной Раде Владимир Сторожук.

Впрочем, такая избирательность сторонников Данилюка не пугает, и планов у них - «громадье». Помимо акции 17 января запланирован также масштабный митинг 22 января - в День соборности. Но договориться о совместном выступлении с другими соорганизаторами Майдана пока не удалось.

Также, несмотря на провальность идеи с референдумом — на местах власть активно противодействует инициативным группам по досрочному прекращению полномочий ВР и Президента, подчас подводят партнеры - «данилюковцы» отказываться от этой идеи не собираются. Во время акции 22 января запланирован символичный сбор по одному представителю от каждого города Украины для организации референдума. Цель — показать, что на карте Украины не осталось ни одного города, где бы разделяли политику власти, говорит Пилипчук.

При этом организаторы акции предлагают всем желающим расклеивать объявления и носить вещи с надписью «2011: узурпаторы должны уйти», а также ежедневно в 20:11 выключать на время свет в своих домах и выходить на улицу.

Но ни один из аргументов не убедил потенциальных сторонников в необходимости еще раз «ударить Майданом». В КУПРе (Коалиция участников Помаранчевой революции») «Главреду» заявили, что будут принимать участие в акции 17 января, но в автономном режиме, так как они «не разделяют позиции Данилюка». Кстати, сами КУПРовцы, не таясь, рассказывали о том, что покидают Киев, опасаясь репрессий.

Владимир Сторожук, член Совета предпринимателей при ВР, рассказал, что работа половины участников Майдана связана с парламентским Комитетом, возглавляемым Натальей Королевской. Это как представители Ассоциации поддержки малого и среднего бизнеса, так и региональные активисты. Хотя отношение к Королевской — сопредседателю Совета - весьма настороженное: как бы, мол, БЮТ не «подмял» акцию. В настоящее время Положение о Совете находится на утверждении Владимира Литвина. Остальные планы туманны — будущие действия четко не просматриваются, участие в акциях, объявленных Данилюком, еще будет уточняться.

Одна из движущих сил на Майдане — таксисты — скорее всего, от участия в акции откажутся. «Мы еще посоветуемся с Данилюком, но, скорее всего, не будем принимать участие в акции 17 января. Мы не хотим заниматься политикой», - заявил «Главреду» Василий Попик, глава профсоюза таксистов.

Оксана Продан -экс-глава совета предпринимателей при Кабмине Тимошенко, председатель комитета «теневого» правительства — сказала «Главреду», что принимать участие в акции 17 января не будет точно, а 22 января придет как гражданин Украины, но не на предпринимательский, а на «общественный Майдан».

Ее группа сосредоточила основное внимание на трех направлениях. Первое — доработка Налогового кодекса, который «каким плохим был, таким и остался». Второе — оппонирование Минфину, который готовит новую версию налогообложения малого бизнеса. Третье — образовательная работа с бизнесом в регионах.

У многих из соорганизаторов, с которыми пообщался корреспондент «Главреда», ощущалась стойкая идиосинкразия на фамилию Данилюка. Так что ожидать массовых акций под его руководством не приходится. Сам штаб, по словам Пилипчука, ожидает собрать на акцию в понедельник порядка 1000-1500 людей. В основном активных киевских «рыночников» и просто неравнодушных людей. Все остальные собираются противостоять системе порознь.

А в том, что продолжение преследований будет, мало кто сомневается. По мнению Захарова, все эти уголовные преследования имеют одну цель — сделать так, чтобы люди больше не выходили на Майдан. «Но это будет вызывать только обратную реакцию», - уверен он. Как только перед людьми замаячат новые перспективы ущемления интересов, они снова выйдут на майдан, и никакие уголовные дела их не остановят.