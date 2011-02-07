Янукович правильно реагирует на заявления о свободе слова - Мирошниченко

Президент Виктор Янукович правильно реагирует на не слишком приятные, с точки зрения репутации страны, заявления европейских и американских политиков в которых говорится о сворачивании свободы слова, избирательности и зависимости судебной системы p>

Об этом заявил в эфире «5 канала» представитель Президента в парламенте Юрий Мирошниченко p>

«Президент должен реагировать так, как он и реагирует. Он воспринимает и уважает обеспокоенность наших коллег, и это естественно, поскольку, учитывая, что наш курс –цивилизованное демократическое общество, и международные организации и государства, преуспевающие уже в этом направлении, они нам советуют, и мы должны принимать их советы», – заявил Мирошниченко. p>

Он также добавил, что упреки оппозиции относительно политических преследований и избирательности правосудия становятся предметом совещаний у Президента p>