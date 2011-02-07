Украиной правит враг - Сергей Жадан в Der Tagesspiegel

«Год только начался, но сопротивление правлению Виктора Януковича уже снова приобретает размах», - пишет украинский писатель Сергей Жадан в немецком издании DerTagesspiegel. В статье под названием «Нами правит враг» автор утверждает, что сопротивление провоцирует сама власть, прибегающая к репрессиям против своих оппонентов, в частности, участников протестных акций против нового налогового законодательства

По словам Сергея Жадана, «недовольство украинцев последнее время только возросло - а решительность к дальнейшему сопротивлению сломать не удалось». Однако, подчеркивает автор, пртестовальщики выдвигают в основном социально-экономические требования, «поскольку украинцы не желают больше поддерживать вчерашних вождей»

За год правления команда Виктора Януковича немногого достигла во внедрении обещанных реформ, в то время как проводит противоречивую внешнюю и гуманитарную политику, а также ущемляет свободу слова, – утверждает Сергей Жадан. «На двадцатом году независимости украинское общество вдруг столкнулось с ситуацией, когда вынуждено защищать достижения предыдущих 19 лет от ими же выбранной вражеской государственной власти», - пишет автор статьи

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