Тимошенко пожалуется на Януковича главе ОБСЕ

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко встретится сегодня с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Литовской Республики Аудронюсом Ажубалисом.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ, во время встречи планируется обсудить вопрос внутриполитической ситуации в Украине, ситуацию с экономическими и политическими свободами граждан, выборочным применением властью правосудия для преследования политических оппонентов, ситуацию со свободой слова.

Напомним, глава ОБСЕ, министр иностранных дел Литовской Республики Аудронюс Ажубалис находится в Украине с официальным визитом.